» علامات جديدة للكشف عن «كورونا»

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قالت الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة، إن هناك طرقًا جديدة للكشف عن فيروس "كورونا"، بخلاف الطرق التقليدية في الكشف عن الفيروس القاتل.

وقال أحد كبار استشاريي الأذن والأنف والحنجرة في بريطانيا، إن المرضى الذين يعانون من أعراض - ليست حمى أو سعال – قد يفقدون حاسة الشم والتذوق.

وأضاف في بيان نقلته قناة "سكاي نيوز": "أدلة من دول أخرى على أن دخول فيروس كورونا، غالبًا ما يكون عن طريق العيون والأنف والحنجرة".

وتابع: "حددنا أيضًا عرضًا جديدًا (فقدان حاسة الشم والتذوق) والأشخاص الذين يشعرون بذلك عليهم عزل أنفسهم، للحد من انتشار الفيروس".

وفيما يلي أهم أعراض لفيروس كورونا:

ألم في الجيوب الأنفية

ضغط الأذن

صداع شديد

حرقة في العيون

ألم في الحلق

آلام في كل مكان

إعياء

قلة الشهية

حمى

ضيق الصدر ونوبات السعال

اضطرابات مشابهة لاضطرابات الرحلات الجوية الطويلة

الشعور بفقدان الروح

وكانت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي كشفت عن علامة جديدة للإصابة بالفيروس، تتمثل في الشعور بآلام في البطن قبل ظهور أعراض أخرى.

إذ كشفت أن 48.5? من المرضى، جميعهم مصابون بالفيروس، يعانون من أعراض في الجهاز الهضمي مثل الإسهال أو القيء أو آلام البطن عندما يذهبون إلى المستشفى.


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