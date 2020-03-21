» إيران.. وفاة 123 حالة وفاة وإصابة 966 بكورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن وفاة 123 شخصًا وإصابة 966 آخرين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، اليوم السبت، خلال 24 ساعة ماضية.

وأوضحت الوزارة: أن الحصيلة الجديدة ترفع عدد المتوفين جراء فيروس كورونا إلى 1556، وعدد المصابين في مختلف أنحاء البلاد إلى 20610، وأن 7635 شخصا تعافوا.

والجدير بالذكر أن الصحة الإيرانية، سجلت  1178 إصابة جديدة بفيروس كورونا و135 حالة وفاة خلال الـ 24 الساعة الماضية، ليرتفع عدد المصابين إلى 16169، والمتوفين إلى 988، والمتعافين إلى 5389.


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