» دولة عربية تمنح مواطنيها إنترنت مجاني للبقاء في المنزل

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طاق المزرم، إن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات قامت بالتعاون مع شركات الاتصال الثلاث بتقديم خدمات وترددات إضافية لها، على أن تقدم الشركات لكافة المشتركين 5 غيغا انترنت يوميا بالإضافة للمكالمات المحلية بين الشبكات الثلاث مجانا ولمدة شهر اعتبارًا من الأحد المقبل.

كما أفاد طاق المزرم، أن شركات الاتصالات العاملة في الكويت ستقدم 5 غيغا بايت انترنت ومكالمات محلية للمشتركين لمدة شهر، حسبما ذكرت صحيفة القبس.