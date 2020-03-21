» ترامب: سنقضي على "كورونا" بأسرع مما نتوقع

21 مارس 2020 - 08:16 م

بعث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برسالة طمأنة حول إمكانية القضاء على فيروس كورونا المستجد.

واعتبر الرئيس الأمريكي، أن الانتصار على كورونا أمر يمكن تحقيقه بشكل أسرع مما تقوله توقعات كثيرة، مشيرا إلى أن سلطات بلاده تتخذ إجراءات غير مسبوقة في هذا السياق.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم السبت، إن "هذا الأمر يمكن تحقيقه بوقت أسرع مما يعتقد الكثيرون"، إلا أنه امتنع عن ذكر أي موعد دقيق.

وأشار ترامب إلى أن الحكومة الامريكية تتخذ بإجراءات غير مسبوقة مع الكونغرس لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وأضاف: "اتفقنا مع كندا والمكسيك على إغلاق الحدود منعا للتفشي".