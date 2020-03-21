التعليم تعلق على إلغاء التيرم الثاني بسبب كورونا

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إلغاء التيرم الثاني

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلغاء الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أنه لم يتم إلغاء أي وحدات دراسية والعام الدراسي لم ينتهِ، ولكن تم استبدال الامتحانات في سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي) بمشروع بحثي مرتبط بكل مناهج الترم الثاني، وهو شرط للنجاح إلى العام الأعلى.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الخميس، إنه سيتم إلغاء الامتحانات التحريرية لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائى حتى الثانى الإعدادى للتيرم الثانى، ونهائيًا بدءًا من سبتمبر المقبل، بشكلها التقليدى من لجان ومراقبين وتصحيح، وتطبيق المشروع الإلكترونى كنظام للتقييم، حتى يستفيد الطلاب من المراجع ومصادر المعرفة الإلكترونية والتدريب على البحث والتحرى والعمل الجماعى.

ونوه الوزير إلى توفير منصة إلكترونية «إيدومودو» للتواصل بين الطلاب والمعلمين، تضم المنصة 6.5 مليون فصل افتراضى من داخل 55 ألف مدرسة، وسيتم من خلالها متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب وإجراء الامتحانات أون لاين، ويستطيع الطلاب الانضمام للفصل الافتراضى عن طريق كود ودعوة يتم استقبالهما إلكترونيًا من مدرس الفصل ورابط المنصة هو: https://edmodo.org.

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