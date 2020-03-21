في مصر.. تعقيم فرح شعبي بطريقة مثيرة للضحك

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أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اندهاش الجميع، لحرص مواطن على رش وتعقيم عفش العروس عند نقله إلى منزل عش الزوجية.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مرور عدد كبير من أهالي عروسين بإحدى القرى "لم يتبين اسمها"، أثناء نقلهم عفش العروس، بينما يقف شخص يرش عليهم معقم مستخدمًا موتور لرش المبيدات.

واتضح من الفيديو أن المارة كانوا غير قابلين لرائحة المعقم، لعدم تحملهم رذاذه المنثور عليهم، إذ كانوا يسرعون في السير للبعد عنه.

المشهد الذي اعتبره الكثير كوميديًا، وضع تساءلًا في ذهن المشاهدين عن ماهية المادة التي ترش على المارة ولماذا كانوا يهربون منها؟.

وحصل الفيديو على مشاركات عديدة وانتشار واسع بمنصة التواصل الاجتماعي، بينما حرص الكثيرين على إبداء آرائهم من خلال خاصة التعليقات.

وجاءت ضمن التعليقات الكوميدية قول أحد النشطاء: «أهو جالك يابت كورونا ريح بالك يابت.. اوعيله يابت اوعيله دا كورونا يبقى زميله.. واوعالها ياواد اوعالها دا كورونا يبقى خالها».

لكن ناشطة قررت الالتفات عن موضوع الفيديو، وتساءلت: «صراحة أنا عندي سؤال أكثر أهمية.. هي العروسة ليه جايبه كل الحاجات دى؟».

شاهد الفيديو..

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