أغرب واقعة في زمن كورونا.. يمارس الرزيلة مع سيارة فارهة

ضبط شاب متلبسًا بممارسة فعل فاضح في أحد شوارع بسويسرا، لكن الأغرب هو أنه لم يضبط وهو يمارس الرزيلة مع فتاة، بل مع سيارة فارهة يبدو أنه مغرم بها.

وتظهر لقطات فيديو تم تداولها للواقعة الغريبة من نوعها، والتي حدثت في وقت متأخر من الليل بشارع بمدينة "بازل"، الشاب وهو ملقى بجسده على سيارة "بي إم دبليو"، في وضع أشبه بالعلاقة الحميمة بين رجل وفتاة.

وبعد أن استيقظت مالكة السيارة على أصوات منبعثة من الشارع في حوالي الساعة 3.30 صباحًا، خرجت لتطل من النافذة لتفاجئ برجل نائم على غطاء محرك السيارة، ويبدو الجزء الأسفل من جسده عاريًا، قبل أن يفرغ من فعلته ويرفع بنطاله ويبتعد.

وأضافت في تصريحات إلى سائل إعلام محلية: "كان المجنون يمارس الجنس مع سيارتي بي إم دبليو"، وأشارت إلى أن السيارة لم تتضرر، لكن ترك عليها آثارًا واضحة، ما دفعها إلى الإسراع في تنظيفها. ولفتت إلى أنها لم تر الشاب في الحي الذي تسكن فيه من قبل.

وتأتي هذه الحادثة الغريبة في الوقت الذي أصبحت فيه شوارع سويسرا مهجورة تقريبًا، بسبب الحظر المفروض خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وشهدت سويسرا حتى الآن ما يقرب من 5 آلاف حالة إصابة، من بينها 43 حالة وفاة.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ "الاستثنائية"، وأغلقت الحدود، وحظرت جميع المناسبات العامة والخاصة. كما حظرت جنيف الدعارة، التي عادة ما تكون قانونية ومنظمة في سويسرا.

يذكر أن هناك امرأة ألمانية تبلغ من العمر 30 عامًا تدعى "ميشيل كوبكي" قالت إنها دخلت في "علاقة" مع طائرة بوينج 737 لمدة خمس سنوات. وأشارت إلى أنها اتصلت بالطائرة "شاتز" - الألمانية "كنز"، وقالت لها إنها تحبها.



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