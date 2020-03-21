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الديهي: لا يمكن علاج أزمة كورنا سوى بالحسم والقوة

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الطيب حسين

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قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع مجموعة وزارة برئاسة رئيس الوزراء ووزير المالية، ووزيرة التضامن، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، للحوار حول كيف يمكن للدولة مساعدة أصحاب الحاجة والعمالة غير المنتظمة في ظل المشكلة التي يعاني منها كوكب الأرض بأكمله وهي أزمة فيروس كورونا ، موضحًا أن الرئيس وجه بتركيز جهود الحكومة على دعم فئات الشعب خاصة العمالة غير المنتظمة.

وأكد الديهي ، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN »، اليوم السبت، أن الرئيس السيسي، ورئيس الحكومة، وجميع مؤسسات الدولة تعمل بشكل جدي وحاسم، فلا يمكن علاج أزمة فيروس كورنا سوى بالحسم والقوة والضرب بيد من حديد وبصفعات قوية على كل من يحاول الخروج عن النص وهي مصلحة الشعب المصري.

وتابع: أن مصر أمانة في رقاب الجميع، والجميع لا بد أن يستشعر الخطر، كفانا استسهالا ونظرة ضيقة للأمور، معقبًا: «انتهى وقت المواعظ والطبطبة والمحايلة، والمعيار الأساسي للخروج من الأزمة الجدية، فالدولة لم تتأخر لحظة واتخذت إجراءات احترازية واستباقية بشكل غير مسبوق بشهادة جميع دول العالم ومنظمة الصحة العالمية».

وشدد على أن ما نراه في الشارع مقلق للغاية، الكثير من المواطنين لا يدركون أننا في مصيبة وكارثة كبرى، ونجاح الدولة المصرية في الخروج من نفق كورونا المظلم مرهون بتحمل المواطنين للمسئولية، مضيفًا أن «الدولة قامت بكامل واجبها ويبقى دور المواطن


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