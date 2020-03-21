غلق مسجد البرلمان والاكتفاء برفع الأذان

في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها مجلس النواب في مواجهة فيروس كورونا وتماشيا مع الإجراءات المتبعة في مؤسسات الدولة أصدر المستشار محمود فوزى الأمين العام القرار رقم (23) لسنة 2020، بوقف إقامة صلاة الجمعة والصلوات الخمس بمسجد مجلس النواب والاكتفاء برفع الآذان فقط بالصيغة التي أقرتها وزارة الأوقاف* اعتباراً من اليوم 21/3/2020 ولمدة أسبوعين.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى وبتوجيهات من الدكتور على عبد العال رئيس المجلس سباقة في اتخاذ عدد من الإيرادات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا حماية للمؤسسة التشريعية والعاملين بها واتخذت عدد من الإجراءات منها تعميم استخدام وسائل تعقيم الأيدى فى ضوء معايير الصحة العالمية وإقامة ندوات تثقيفية وتعليمات وإرشادات طبية عبر الشاشات المختلفة، بالإضافة إلى الاستعانة بإحدى الجهات للتعقيم الكامل للمجلس.



كما شملت الإجراءات. تعليق جميع الزيارات الخاصة بنشر الثقافة البرلمانية سواء كان الزائرين من طلاب الجامعات أو المدارس أو عموم المواطنين.