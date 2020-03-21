الجزائر.. 3 وفيات جديدة بكورونا ترفع الإجمالي لـ15

21 مارس 2020 - 10:00 م

سجلت الجزائر، السبت، 3 وفيات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 15، كما سجلت 44 إصابة ليرتفع العدد إلى 139.



أعلن ذلك لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، التابعة لوزارة الصحة عبر بيان اطلعت "الأناضول" على نسخة منه.

ولم يقدم البيان تفاصيل أخرى بشأن الوفيات والإصابات الجديدة، إلا أنه أشار إلى أن متوسط عمر الوفيات الجديدة بلغ 64 سنة، ويعاني جميعهم من أمراض مزمنة (لم يذكر تفاصيلها).

وحسب اللجنة ذاتها، تماثلت 22 حالة جديدة للشفاء وغادرت المستشفيات ليصل عدد المتعافين من المرض 54.

ولفت البيان الى أن 34 حالة أخرى يشتبه في إصابتها بالفيروس تتواجد تحت المراقبة الطبية في المستشفيات.

وسجلت الجزائر أول إصابة بـ"كورونا" في 25 فبراير/شباط الماضي لإيطالي يعمل في حقل نفطي جنوبي البلاد.

وتسببت زيارة عائلية لمهاجر من فرنسا فيما يشبه بؤرة لوباء كورونا بمحافظة البليدة جنوبي العاصمة الجزائرية، التي سجلت حتى الآن وحدها 79 حالة، حسب وزارة الصحة.

وأعلن الرئيس عبد المجيد تبون عن إجراءات جديدة لمواجهة الفيروس تدخل حيز التنفيذ فجر الأحد.

ومن التدابير الجديدة، وقف المواصلات العامة بجميع أنواعها في المدن وبين المحافظات، وإعفاء 50 بالمائة من موظفي القطاع الحكومي من العمل، وغلق المقاهي والمطاعم.

وباشرت السلطات إجراءات حجر صحي لمدة 14 يوما، على جميع الرعايا العالقين في الخارج الذين يتم إجلاؤهم تباعا عبر رحلات خاصة جوية وبحرية.