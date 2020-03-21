» كورونا.. 6 دول عربية تبدأ إجراءات احترازية جديدة

21 مارس 2020 - 10:10 م

أعلنت 6 دول عربية، السبت، اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية جديدة في إطار التعامل مع فيروس كورونا.



وفرضت بلدية "جنزور"، غربي العاصمة الليبية طرابلس، حظر تجوال جزئي اعتبارا من غد الأحد، وإغلاق جميع المقاهي والمحال التجارية باستثناء المرافق الصحية والصيدليات.

وحدد القرار الصادر عن عميد البلدية فرج ميلود أعيان، فترة حظر التجوال من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي بالتوقيت المحلي.

ورسميًا، لم يُعلن في ليبيا حتى مساء السبت عن تسجيل أي إصابة بالفيروس أو حتى حالة اشتباه.

وفي موريتانيا، مددت وزارة الداخلية ساعات حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من السبت، لتبلغ 12 ساعة يوميا تبدأ من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، بعد أن كانت تبدأ من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، بالتوقيت المحلي.

ودعت الوزارة، في بيان، الجميع إلى "التحلي بروح المسؤولية والتعاطي الإيجابي مع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا".

والخميس، أعلنت نواكشوط فرض حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد، ضمن إجراءاتها للوقاية من الفيروس.

وسجلت موريتانيا، الأربعاء، ثاني إصابة بالفيروس في البلاد، لأجنبية من أصول آسيوية.

وفي مصر، قال المتحدث باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي، السبت، إن الجهات المعنية قامت بعمليات تطهير وتعقيم لبعض الشوارع والميادين الرئيسية في العاصمة القاهرة، في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وشملت عمليات التعقيم "مجمع التحرير" (أكبر مجمع خدمي بالقاهرة)، وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت والمرافق الحيوية المحيطة بـ"ميدان التحرير"، إضافة لمحطة مترو الأنفاق الرئيسية بالميدان، والشوارع المحيطة والمؤدية إليه، وفق بيان للمتحدث.

وسجلت مصر 285 إصابة بكورونا، توفى منها 8 حالات حتى السبت.

وفي الصومال، أعلن وزير الطيران والنقل الجوي محمد عبد الله صلاد، استئناف الرحلات الجوية من وإلى البلاد لمدة يومين اعتبارا من السبت، لإتاحة الفرصة للمواطنين العالقين بالمطارات الدولية للعودة للبلاد.

وقال الوزير صلاد، في تصريح لإذاعة "مقديشو" الحكومية: "استجابة لشكاوى المواطنيين العالقين في المطارات الدولية، قررت الحكومة الصومالية استئناف الرحلات الجوية الدولية لمدة يومين اعتبارا من السبت".

وأشار إلى أنه بعد انتهاء هذه المدة سيتم فرض حظر الرحلات الجوية والبرية الدولية لمدة 15 يوما، كخطوة احترازية لمواجهة كورونا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الصومالية، السبت، عن فرض حجر صحي إلزامي على جميع المواطنيين العائدين من 14 دولة لمواجهة انتشار الفيروس.

وتضمنت قائمة تلك الدول التي أعلنت عنها الوزارة كل من الصين، ودول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وكندا، وتركيا، وباكستان، ومصر، والهند، والإمارات، وماليزيا، والسعودية، وجنوب إفريقيا.

وسجلت وزارة الصحة الصومالية، الإثنين، أول حالة إصابة بكورونا في البلاد لمواطن عائد من الخارج.

وفي الإمارات، قرر المجلس الوطني للإعلام، منع تداول الصحف والمجلات والمنشورات الورقية بما فيها التسويقية، اعتبارا من 24 مارس/ آذار الجاري وحتى إشعار آخر.

وأوضح المجلس، أن القرار يأتي ضمن تدابير احترازية لمواجهة الفيروس، خشية انتقال العدوى نتيجة ملامسة أعداد كبيرة من الأشخاص للصحف والمجلات والمنشورات، على أن تلجأ الصحف اليومية لبنيتها التحتية الرقمية في مواصلة دورها، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وفي السودان، أعلنت سفارة الخرطوم لدى القاهرة، السبت، وجود 1080 سودانيا عالقين في منطقة "السباعية" عند مدخل مدينة أسوان، جنوب شرقي مصر، يريدون التوجه للسودان ويرفضون العودة للقاهرة.

وقال القائم بأعمال السفارة خالد الشيخ، لوكالة أنباء السودان الرسمية، إن السفارة السودانية بالتنسيق مع القنصلية العامة في أسوان، تتواصل مع القاهرة لحل أزمة العالقين التي تسبب بها إغلاق المعابر بين البلدين، في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن السفارة تواصلت كذلك مع السلطات في الخرطوم لفتح المعابر مع مصر لمدة 24 ساعة لإجلاء السودانيين العالقين.

وسجل السودان، الجمعة، ثاني إصابة بكورونا، بعد أسبوع من إعلانه اكتشاف أول حالة إصابة بالبلاد ووفاة صاحبها.

وحتى مساء السبت، أصاب كورونا أكثر من 297 ألفا حول العالم، توفي منهم 12 ألفا و775، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.