» ارتفاع مصابي "كورونا" في الجيش الإسرائيلي

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100 ألف في الحجر الصحي .. إسرائيل تستعد لمواجهة كورونا
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المصريون ووكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، ارتفاع المصابين بفيروس كورونا في صفوفه، إلى 14، إثر تسجيل حالتين جديدتين.
وقال الجيش، في بيان، إن "المصابين الجديدين، جندي يبلغ من العمر 22 عاما من جنوب البلاد، ومجندة عمرها 19 عاما من وسط البلاد حالتها "طفيفة"، دون توضيح حالة المصاب الأول".
وأضاف أن "عدد الجنود الذين يخضعون للحجر الصحي وصل إلى 6 آلاف و98 ما بين جندي وعامل في وحدات الجيش".
وأعرب الجيش، في البيان، عن "قلقه من هذه الإصابات".والسبت، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس إلى 883، إثر تسجيل 178 حالة جديدة. فيما سجلت إسرائيل، مساء الجمعة، أول حالة وفاة بالفيروس لمسن يبلغ من العمر 88 عاما.
وحتى مساء السبت، أصاب كورونا نحو 300 ألف حول العالم، توفي منهم نحو 13 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة. -

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