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فرنسا.. 112 وفاة بكورونا ترفع العدد إلى 562

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سجلت فرنسا، السبت، 112 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 562.
جاء ذلك في بيان صادر عن الصحة العامة الفرنسية، أوضحت فيه تسجيل 1847 إصابة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 14 ألفا و459.
وأكدت أن 1525 فردا يعالجون في العناية المركزة من بين الإصابات.
وحتى مساء السبت، أصاب كورونا نحو 300 ألف حول العالم، توفي منهم قرابة 13 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية. -

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