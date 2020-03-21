  • الأحد 22 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:02 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

متحدث "الصحة" يكشف موقف مصر في وباء كورونا

«كورونا» يهدد خصوبة الرجال في مقتل

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

فيروس كورونا

أستاذ أمراض الكبد يكشف عن علاج فعال لـ"كورونا"

عمرو أديب

"أديب": هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

أرشيفية

العلاقة الحميمة في زمن كورونا.. وصايا وتحذيرات

أرشيفية

شديد البرودة وشوائب.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد

وزيرة الصحة

«الصحة»: 294 حالة إصابة بكورونا ووفاة 10 وشفاء حالتين

صورة

تصريحات إثيوبية مفاجئة عن سد النهضة

الأوقاف تمنع صلاة الجنازة بالمساجد

بعد إغلاقها أمام المصلين.. الأوقاف تمنع صلاة الجنازة بالمساجد

ترامب

"كورونا" تحاصر "ترامب".. 3 آلاف إصابة في ولاية واحدة

بالفيديو..

"أديب": هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

كورونا.. "حماس" تطالب بتحرك دولي لحماية المعتقلين

#

الكهف والعزل

#

قرار عاجل من "الداخلية" لمواجهة فيروس "كورونا"

#

السعودية تتخذ قرارا مفاجئًا بشأن كورونا .. وهذا موقف المصريين

عقب الإعلامي عمرو أديب، على وضع فيروس كورونا في العالم، قائلا: "محدش فاهم حاجة"
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت،إلى أن هناك مسارين في التعامل مع تطور فيروس كورونا، إما "يعملك البحر طحينة"، أو "يضلملك الدنيا".
وشدد اديب على أن العالم كله يتخذ إحتياطاته في مواجهة فيروس كورونا إلا منطقتي السيدة زينب والعتبة، منوها بأنه لا أحد يعلم موعد نهاية فيروس كورونا، متوقعا أن الأمر سيطول.
وأوضح أديب، أن العالم كله يواجه ركود، مضيفا: "ابني في لندن بيدرس كلمني ومش لاقي عيش".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» خطوات الكنيسة الأرثوذكسية لمواجهة فيروس كورونا
» "موسى": نحتاج قرار يلزم المواطنين بالبقاء فى منازلهم
» عمرو أديب: حصيلة أزمة كورونا في العالم "محدش فاهم حاجة"
» فرنسا.. 112 وفاة بكورونا ترفع العدد إلى 562
» نتنياهو: كورونا قد يتسبب بوفاة عشرات الآلاف في إسرائيل
» كورونا.. 113 إصابة جديدة في 7 دول عربية
» ارتفاع مصابي "كورونا" في الجيش الإسرائيلي
» لصوص ورق المرحاض في قبضة الشرطة البريطانية
» كورونا.. 600 طبيب فرنسي يقاضون رئيس وزرائهم
» كورونا.. 6 دول عربية تبدأ إجراءات احترازية جديدة
» وفاة مطرب شهير بشكل مفاجئ

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:37 ص

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة