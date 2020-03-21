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الديهي: وباء كورونا كشف هشاشة المنظومة الصحية في أوروبا‎

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ميزان القوى العالمي يتبدل ويتغير، وباء فيروس كورونا كشف هشاشة المنظومة الصحية في الدول الأوروبية وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم السبت، أن ما جرى في إيطاليا فشل طبي؛ لكون الأزمة أكبر من المنظومة الطبية؛ لكون عدد المصابين أكبر من استيعاب المنظومة الطبية له، والأمور تزداد سوء من حولنا ونحن لا نشعر، ومن الممكن أن ننجو من هذا الخطر المحقق بالالتزام بالمعايير والتعليمات والإجراءات.
وتابع،: "يجب أن نكون صرحاء مع المواطنين، نفاق العوام خطر، وليس من مصلحة أحد إخفاء شيء، وتجميل صورة على غير حقيقتها، الوضع يحتاج لتكاتف حقيقي من المواطنين".
 

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