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"موسى": نحتاج قرار يلزم المواطنين بالبقاء فى منازلهم

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أحمد موسى
أحمد موسى
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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي أحمد موسى إن الأسبوع الحالي هو الأصعب الذي يمر على مصر فيما يتعلق بفيروس كورونا، متابعا «ربنا ينجينا هذا الأسبوع ويهدي المواطنين ومينزلوش الشوارع ويلتزموا»
وأكد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، لا بد أن يقلق الجميع من كورونا موضحا أنه قلق على المستوى الشخصي مما يشاهده في دول العالم.
واوضح الإعلامي احمد موسى ، «البلد أدت ما عليها و300 زيادة وجابت من الآخر»، مشيرا إلى أن أمريكا مقبلة على كارثة حيث إن مدينة نييورك التي كان يأتي لها عشرات الملايين من السائحين أصبحت مدينة كوارث بعدما تخطت حاجز الـ 10 آلاف مصاب بكورونا.
ولفت موسى إلى أننا نحتاج إجراء يمنع المواطنين من النزول للشوارع والالتزام بمنازلهم  لمدة 15 يوما مؤكدا أن هناك قرارات في بعض الدول بالحبس لمدة عام دون محاكمة لمن ينزل الشارع.

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