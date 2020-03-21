أستاذ أمراض الكبد يكشف عن علاج فعال لـ"كورونا"

21 مارس 2020 - 11:30 م

قال الدكتور جمال شيحة ، أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة وعضو مجلس النواب، إن الشعب الصيني ملتزم بأخلاقيات البحث العلمي وليس كما يشاع عنهم كذبا.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الصينيين استعانوا بكل الأدوية القديمة التي استخدمت في علاج الأنفلونزا والفيروسات لمعرفة أيهما أي أقرب لعلاج كورونا.



وتابع أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة وعضو مجلس النواب، أن دواء علاج الملاريا من الأدوية التي كان لها نتيجة إيجابية في علاج كورونا بعدما تم تجريبه في الصين على 100 مصاب في 10 مستشفيات، مشيرا إلى أن هذا الدواء موجود منذ 70 عاما.

