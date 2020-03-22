استاذة مناعة تكشف كيف يقوى الوضوء جهاز المناعة

22 مارس 2020 - 12:30 ص

كشفت الدكتورة دينا سليمان، أستاذة المناعة، أن الوضوء يقوي الجهاز المناعي، حيث أن من أركانه المضمضة والاستنشاق.



وقالت "سليمان" خلال لقائها مع برنامج "صدى البلد" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على فضائية "صدى البلد"، إن الأنف والفم يعتبران بؤر تسكن فيها البكتريا والفيروسات، وقد يسكن فيروس "كورونا" فيها، فبالتالي المضمضة بالمياه أثناء الوضوء واستنشقائها بالأنف يتم القضاء على البكتيريا تماما والفيروسات.

