انهيار مؤذن بالبكاء أثناء رفعه للأذان بصيغته الجديدة

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فيس بوك

نشطاء

بكاء

كورونا

مؤذن



تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي،"فيس بوك"، مقطع فيديو لمؤذن بأحد المساجد المصرية ينهار بالبكاء الشديد.

ودخل المؤذن في موجة بكاء عند رفعه الأذان تعبيرًا عن حزنه بعد قرار تعليق صلاة الجماعة في المساجد كإجراء احترازي لمنع انتشار مرض كورونا.

وأدى المؤذن الأذان بالصيغة التالية: اللهُ أكبر اللهُ أكبر.. اللهُ أكبر اللهُ أكبر أشهد أن لا إلهَ إلا الله.. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسولُ الله.. أشهد أن محمدًا رسول الله ألا صلوا في بيوتكم .. ألا صلوا في رحالكم الله أكبر الله أكبر .. لا إله إلا الله

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أصدر قرارًا أمس السبت بإيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا، في كل المساجد على مستوى المحافظات، للوقاية من فيروس كورونا.

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قد قرر إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا في الجامع الأزهر، حرصا على سلامة المصلين لمدة أسبوعين، لحين وقف انتشار الوباء، وانطلاقا من القاعدة الشرعية صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات.


شاهد الفيديو..

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