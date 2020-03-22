الإليزيه: اضطررنا لتهديد "جونسون".. لهذا السبب

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وكالات - أشرف العبساوى

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هدَّد الرئيس إيمانويل ماكرون، بإغلاق حدود فرنسا مع بريطانيا حال تقاعس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وكان جونسون قد أمر يوم الجمعة بإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما وصالات الألعاب الرياضية لإبطاء الانتشار المتسارع للمرض وذلك بعد أيام من فرض دول أوروبية أخرى إغلاق للبلاد.

ونقلت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن مصادر في مكتب ماكرون قولهم إن قرار جونسون جاء بعد أن وجه له الزعيم الفرنسي إنذارا صباح الجمعة مهددا بفرض حظر على دخول أي مسافر قادم من بريطانيا إذا لم تتخذ إجراءات جديدة؛ حسبما أفادت "رويترز".

ونقل التقرير عن مسؤول في الأليزيه قوله، اضطررنا لتهديده بشكل واضح لجعله يتحرك في نهاية الأمر.


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