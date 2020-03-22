تطور سريع.. كل دقيقة 5 إصابات بكورونا في هذه الدولة

22 مارس 2020 - 12:05 م

كشفت إحصائية نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن أن فيروس كورونا بدأ يتسارع في الولايات المتحدة، حيث سجل 5 إصابات في كل دقيقة، وهي نسبة ومعدل مرعب.

كان أمس السبت هو الأسوأ في الولايات المتحدة حيث أصبحت في المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين وإيطاليا على صعيد الإصابات بفيروس كورونا بإجمالي 26747 حالة.

وجاءت الإحصائية أمس فقط: 7742 إصابة جديدة، و322 إصابة كل ساعة، و5 إصابات كل دقيقة.

كما سجلت أمس أيضا 80 حالة وفاة جديدة وبلغ الإجمالي 340 حالة وفاة.

يذكر أن الجيش الأمريكي كان قد نزل أمس في ولاية كاليفورنيا لفرض حظر التجوال، بناء على طلب من حاكم الولاية، لأجل منع تفشي وانتشار فيروس كورونا.