منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة

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فرنسا

ايطاليا

سويسرا

اسبانيا

كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن 4 دول أوروبية مهددة بأن تحذو حذو إيطاليا التي أصبحت أكثر دول العالم تضررا من فيروس"كورونا" المستجد من حيث عدد الوفيات، وهي فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا.

وأشارت المنظمة إلي أن إيطاليا أصبحت تحتل المرتبة الأولى عالميا بعدد الوفيات بفيروس كورونا الذي بلغ 4032 فيما وصل عدد الإصابات خلال يوم واحد إلى 5987 إصابة.

وكانت سويسرا قد أعلنت أن عدد الإصابات تزايد بشكل كبير حتى وصل العدد إلى 6665 ووصل عدد الوفيات إلى 75، و أعلنت فرنسا أن البلاد سجلت 562 حالة وفاة، وسجلت ألمانيا 16662 إصابة و47 حالة وفاة.


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