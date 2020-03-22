بشرى سارة لأصحاب العمالة غير المنتظمة

22 مارس 2020 - 12:19 م

أيد عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدعم مختلف فئات الشعب خاصة العمالة غير المنتظمة، معقبًا: "توقيت جيد في ظل أزمة فيروس كورونا".

وأكد "الجوهري"، خلال تصريحات له، ضرورة توفير منصة إلكترونية لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة والبطالة وإعطاؤهم 1000 جنيه حتى يكون بمثابة سند لهم في ظل هذه الأزمة.

وتابع منذ بداية فيروس كورونا في الانتشار حول العالم ووصوله إلى مصر تأثر الاقتصاد بشكل كبير إضافة إلى المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية التي تتمثل في النجارة والمباني والفلاحين وغيرهم، أصبحوا غير قادرين على العمل بسبب فيروس كورونا المستجد.