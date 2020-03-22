6 قرارات جديدة لـ «الأوقاف» لمواجهة كورونا

22 مارس 2020 - 12:57 م

أًصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عدة قرارات بشأن ضوابط العمل في المساجد بعد قرار الإيقاف المؤقت للصلاة في المساجد مدة أسبوعين احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وشمل بيان الوزارة تكليف العمال بالمساجد والزوايا المغلقة كعهدة مسئول عنها، مع تكليف الأئمة بمباشرة المتابعة والتفتيش على الزوايا والمساجد المغلقة، مع عقوبة قد تصل للفصل من العمل لكل من يخالف التعليمات الواردة بالمنشور.

وأكد الوزير، أن القرار يأتي حرصًا على سلامة المصلين ولمدة أسبوعين لحين وقف انتشار الوباء، وانطلاقا من القاعدة الشرعية صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات.

وشدد أنه بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19 ) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر.