» إليسا تفتح النار على هؤلاء: في ناس بلا قلب

22 مارس 2020 - 01:07 م

انتقدت الفنانة اللبنانية إليسا الأشخاص الذين يتعاملون مع الحيوانات الأليفة بشكل قاسٍ وهجمي من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وغردت إليسا قائلة: "في ناس بلا قلب عم يكبو حيواناتن الأليفة بطريقة مخيفة بتدل على جهل. الحيوانات الأليفة ما بتنقل كورونا والتصرف بهالطريقة معها هوي وحشية بكل معنى الكلمة".

كانت إليسا طالبت من الرئيس اللبناني ميشيل عون رفض حالة الطوارئ وحظر التجوال في لبنان بسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.

على صعيد آخر أعلنت إليسا طرح ألبومها الجديد نهاية شهر مايو المقبل بالتزامن مع عيد الفطر.