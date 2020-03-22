» الزمالك ينهى صداع "مستحقات" لاعبيه

22 مارس 2020 - 01:57 م

صرف مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور مستحقات لاعبى فريق كرة القدم الأول بعد انتعاش خزينة النادى بالأموال نظير عضويات جديدة واستثمار بعض المحال في سور النادى.

وحصل الموظفون والمدربون والعمال على رواتبهم خلال اليومين الماضيين بعد فترة عصيبة بسبب تأخر صرفها لعدم وجود سيولة مالية.

ومن المقرر أن يتم تطبيق الخصم الذى أعلنه رئيس النادى على هذه المستحقات لإرسالها إلى بيت الخير وذلك بخطاب رسمي من القلعة البيضاء وذلك لدعم الأسر المتضررة من فيروس كورونا.

وتأخر النادى عن سداد المستحقات مؤخرًا على الرغم من تحقيق الفريق بطولتى السوبر الأفريقي والمصرى إلى جانب التأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيلتقى الأبيض نظيره الرجاء البيضاوى المغربى في ذهاب دور نصف النهائى من البطولة الأفريقية أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل.