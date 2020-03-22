  • الأحد 22 مارس 2020
  • بتوقيت مصر03:23 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كاف

"كاف" ينعش خزينة الزمالك بـ 275 ألف دولار

وفاة أول طبيب فرنسي

وفاة أول طبيب فرنسي بسبب كورونا

ارشيف

عاجل.. خضوع "الننى" للحجر الصحى

كورونا في ايطاليا

مكالمة الموت.. آخر ما يطلبه ضحايا كورونا في إيطاليا

أول تعليق لشادي الغزالي حرب بعد إطلاق سراحه

أول تعليق لشادي الغزالي حرب بعد إطلاق سراحه

حمد مختار جمعة

6 قرارات جديدة لـ «الأوقاف» لمواجهة كورونا

فجر السعيد: شفت كورونا في منامي.. وباقي الحلم أصعب

فجر السعيد: شفت كورونا في منامي.. وباقي الحلم أصعب

ارشيف

بشرى سارة لأصحاب العمالة غير المنتظمة

كورونا

منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة

تطور سريع.. كل دقيقة 5 إصابات بكورونا في هذه الدولة

تطور سريع.. كل دقيقة 5 إصابات بكورونا في هذه الدولة

بعد قول المؤذن صلوا فى بيوتكم..

الإفتاء: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله

آخر الأخبار

الافتاء
الافتاء
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الإفتاء: لا تكونوا سببا في جلب سخط الله

#

إثيوبيا تتحدى: الأرض أرضنا والمياه مياهنا ولا أحد سيوقف بناء السد

#

"لا يصلح للغناء إلا أمام هؤلاء".. تقيم قاس من محرم فؤاد لهاني شاكر

#

الإفتاء: هذه الملابس لا تصح الصلاة بها

المساجد

الصلاة

الإفتاء

كورونا

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ما يقوله المسلم حينما يردد خلف المؤذن بالصيغة الجديدة، قائلة: "عندما يقول المؤذن صلوا فى بيوتكم، تردد خلفه وتقول، لا حول ولا قوة إلا بالله".

وكانت وزارة الأوقاف المصرية، قررت إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان فى المساجد دون الزوايا والمصليات.

 وجاءت الصيغة الجديدة للأذان: اللهُ أكبر, اللهُ أكبر . اللهُ أكبر , اللهُ أكبر.. أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله..أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله.. ألا صلوا فى بيوتكم.. ألا صلوا فى رحالكم.. الله أكبر الله أكبر.. لا إله إلا الله.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بـ"تيك توك".. صلاح عبد الله يحث متابعيه على البقاء بالمنزل
» الإفتاء: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله
» الزمالك ينهى صداع "مستحقات" لاعبيه
» فنان شهير يعلق على صيغة الأذان الجديدة
» مفاجأة.. الطعمية تنقل فيروس كورونا
» إليسا تفتح النار على هؤلاء: في ناس بلا قلب
» إصابة نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي بـ«كورونا»
» طبيب يكشف " افتكاسة مصرية" عن كورونا
» بعد الظهور معه.. إصابة زوجة فنان شهير بفيروس كورونا
» "جهل بالملبن"..إعلامية شهيرة تفتح النار على بدرية طلبة
» «كورونا» تصل السجون الأمريكية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة