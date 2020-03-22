» بـ"تيك توك".. صلاح عبد الله يحث متابعيه على البقاء بالمنزل

نشر الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه على "إنستجرام"، مقطع فيديو جديد، يحث جمهوره على البقاء بالمنزل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وظهر صلاح عبدالله في الفيديو برفقة إحدى بناته بخاصية فيديو "التيك توك" وهما يؤديان أغنية شبابية جديدة وعلق صلاح على الفيديو قائلاً: "في البيت خليكوا وصاصا هيسليكوا، بنتي هتجنني آل يعني أنا ناقص، هسُك عالبوك، وهقفل التيك توك".

ويعرض لـ صلاح عبد الله بدور السينما فيلم "صندوق الدنيا" بطولة كل من خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي.

وتدور أحداث حول أربعة حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة الأحداث.. نشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع (المدينة ـ الذات) كل بطريقته.