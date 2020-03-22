استشارية تغذية : الماء فقط كافٍ لغسل الخضراوات والفاكهة

22 مارس 2020 - 02:49 م

أعلنت استشارية التغذية الدكتورة جواهر عبد الله عن مفاجأة غير متوقعة وهي أنه من الممكن الاكتفاء بالماء فقط لغسل الفواكه والخضروات مؤكدة أنه ليس من الضروري غسلها بالخل.

وأضافت في تصريحاتها لـ"صدى": "كثير من ربات البيوت لديهن هاجس هذه الأيام بالتزامن مع انتشار فيروس"كورونا" باستخدام الخل لغسل الفواكه والخضراوات بالخل باعتباره مادة قوية ونفاذة ومكافحة للجراثيم والبكتيريا.

جدير بالذكر أن الخل الأبيض يتكون بشكل أساسي من حمض الخليك وهو من أقدم المنتجات المعروفة وهو أفضل أنواع الخل وأكثرها نقاوة.