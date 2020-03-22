داليا الفغال.. من الحجاب لـ"المثلية الجنسية" ووالدها يهنئها

22 مارس 2020 - 03:39 م

داليا الفغال تعتبر أول ناشطة مصرية تعلن "مثليتها الجنسية"، وذلك بعد أن كانت فتاة محجبة، لتتحول من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.

بدأت أزمة داليا الفغال في يوليو 2017 حين جدلا واسعا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد إعلانها عن تهنئة والدها لها، لارتباطها بفتاة.

وكتبت داليا الفغال وقتها"مكنتش مصدقة إني هيجي اليوم وبابا يباركلي على علاقتي بواحدة، ويكلمني في التليفون علشان يقولي بتمنالك توفيق وسعادة"، مرفقة بها صورة مع صديقتها المرتبطة بها.

وأحدثت داليا، صدمة كبيرة، بعد ان خرجت عن التقاليد المصرية واعلنت مثليتها الجنسية وزواجها من صديقتها.

لكن إعلان "داليا" لم يكن صادمًا بقدر رد فعل والدها، الذي بارك لها عن زواجها من صديقتها وهنئها بتلك الخطوة، حيث انها تعيش خارج مصر.





وقبل ثلاثة أعوام أعلنت "داليا" عن علاقتها المثلية مع صديقتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بما أثار جدلا واسعا، لافتة إلى أن والدها لم يمانع علاقتها مع صديقتها بل دعمها.

وقد ظهرت «داليا» في فيديو لمدة دقيقتين ونصف الدقيقة، لتروي قصتها مع «المثلية الجنسية»، ورد فعل والدها الذي قام بتهنئتها بمجرد إعلانها خبر ميولها الجنسية.

وفي سياق متصل هنأ الفنان الشاب «عمرو صالح» تلك الفتاة وأعلن عن تضامنه معها.

وتعتبر داليا ، نفسها "أكثر مثلية مكروهة في مصر" حيث أنه وبعد الإعلان الذي ظهرت فيه وهي تعلن مثليتها الجنسية في مصر وبعد مباركة والدها لها، أتت النتائج عكس ذلك وتعرّضت للكثير من الانتقادات والهجوم.







داليا ليست الأخيرة







«داليا» لم تكن الفتاة الوحيدة التي أعلنت مثليتها الجنسية، فبعدها أعلنت الفتاة المصرية «شذى إسماعيل» المقيمة في بريطانيا أنها مثلية جنسيا، وتربطها علاقة عاطفية بـصديقتها الإسبانية «ماريا مونتيرو»، لكن موقف والدها اختلف تمامًا عن موقف والد «داليا».

فقد ذكرت صحيفة «ديلي ميل البريطانية»، أن والد شذى ادعى مرض والدتها التي تعيش في دبي، لكن بعد وصول الفتاتين إلى الإمارات اكتشفتا أنها بصحة جيدة، فسافرتا إلى جورجيا في طريق عودتهما إلى لندن، حيث تعيشان، لكن فاجأهما في مطار جورجيا، ومزق تأشيرة ابنته وأخذ جوازي سفريهما، وأبلغ السلطات الإماراتية للقبض عليهما لأن «المثلية الجنسية» جريمة أخلاقية ممنوعة في الدول العربية.

حنان الطويل







ومن ضمن المتحولات جنسيًا، الممثلة المصرية الراحلة ?حنان الطويل? التي اشتهرت بأدوارها الكوميدية وخصوصاً دور "مدام كوريا" حيث لاقت رواجاً كبيراً بين المتابعين والجمهور من دون النظر إلى ميولها الجنسية المثلية.

حفيد عمر الشريف







?عمر الشريف? الذي يحمل إسم جدّه الممثل المصري الراحل عمر الشريف، حيث إعترف بمثليته عام 2013، وهو الناطق الرسمي بإسم جمعية GLAAD التي تهدف إلى تحسين صورة المثليين في الاعلام، كما يشغل منصباً في منظمة حقوق الإنسان.

الفنان العراقي عمر قاضي









صانع الأفلام والكاتب والاستعراضي العراقي ?عمر قاضي? هو فنان تمثيل يتنكر بأزياء نسائية كما أنه يظهر بكل جرأة وشجاعة ويطلق على نفسه إسم Glamrou ويقول أنه:" مسلم وفخور بذلك".