  • الأحد 22 مارس 2020
  • بتوقيت مصر05:19 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

كيفية تصنع مطهر اليد في المنزل بمكونات بسيطة؟

فوز الفهد

القبض على فنانة كويتية شهيرة في شهر العسل والسبب صادم

السيسي

السيسي يوجه رسالة عاجلة للشعب بشأن "كورونا"

لقطة من الفيديو

"فيديو غير أخلاقي" يهدد بحبس عمر كمال

ابنة غدير السبتي

إصابة ابنة فنانة كويتية شهيرة بـ"كورونا"

ريهام

منع ريهام سعيد من الظهور في الإعلام

السعودية

119 إصابة جديدة بـ "كورونا" في السعودية

تونس

تونس تعلن "جزيرة جربة" بؤرة لوباء كورونا

داليا الفغال

داليا الفغال.. من الحجاب لـ"المثلية الجنسية" ووالدها يهنئها

كاف

"كاف" ينعش خزينة الزمالك بـ 275 ألف دولار

تونس تعلن "جزيرة جربة" بؤرة لوباء كورونا

عرب وعالم

تونس
تونس
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

دولة عربية تعلن وقف النقل العام بسبب كورونا

#

الصحة العالمية تعلن عدد مصابي كورونا فى العالم

#

روسيا تعلن بدء اختبار أول لقاح ضد "كورونا"

#

السعودية تعلن إصابة 67 حالة جديدة بـ«كورونا»

اصابة

تونس

كورونا

جزيرة جربة

أعلنت وزارة الصحة في تونس اليوم الأحد، عن أن جزيرة جربة السياحية جنوب البلاد بؤرة اصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت رئيس المرصد الوطني للأمراض الجديدة نصاف بن علية، في مؤتمر صحفي اليوم، إن عددا من المشتبه بإصابتهم بالفيروس لم يمتثلوا للحجر الصحي الذاتي فور قدومهم من الخارج ما تسبب في العدوى بين القريبين منهم.

وأوضحت بن علية أنه سيجري فرض قيود أكثر على حركة التنقل في الجزيرة للتقصي بشأن الحالات المخالطة والتكفل بالمصابين وعزلهم صحيا.

ولم تقدم بن علية أرقاما محددة في الجزيرة، إلا أنها أفادت بأن إجمالي المصابين في البلاد ارتفع إلى 75 إصابة مؤكدة بالفيروس، معلنة تسجيل 15 إصابة جديدة الأحد.

وأشارت إلى أن إعلان جزيرة جربة بؤرة للفيروس يهدف إلى حصر وتقصّي جميع الحالات المخالطة والتأكد من سلامتهم وعزل المصابين حتى لا تنتقل العدوى إلى سكان الجزيرة.

وتعتبر جزيرة جربة من أشهر المنتجعات السياحية في حوض المتوسط، وكان نحو 13 ألف أجنبي أغلبهم من السياح الألمان والفرنسيين تم إجلاؤهم من تونس من بينهم من أقاموا في فنادق بالجزيرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بـ"تيك توك".. صلاح عبد الله يحث متابعيه على البقاء بالمنزل
» الإفتاء: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله
» الزمالك ينهى صداع "مستحقات" لاعبيه
» فنان شهير يعلق على صيغة الأذان الجديدة
» مفاجأة.. الطعمية تنقل فيروس كورونا
» إليسا تفتح النار على هؤلاء: في ناس بلا قلب
» إصابة نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي بـ«كورونا»
» طبيب يكشف " افتكاسة مصرية" عن كورونا
» بعد الظهور معه.. إصابة زوجة فنان شهير بفيروس كورونا
» "جهل بالملبن"..إعلامية شهيرة تفتح النار على بدرية طلبة
» «كورونا» تصل السجون الأمريكية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:13 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة