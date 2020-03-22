119 إصابة جديدة بـ "كورونا" في السعودية

22 مارس 2020 - 04:09 م

كشفت السلطات السعودية اليوم الأحد، عن عدد جديد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 119 إصابة جديدة بالفيروس القاتل في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية .

وارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في السعودية إلى 511 شخصا تعافى 17 منهم، دون تسجيل وفيات .

وأشارت الوزارة إلى أن معظم الإصابات الجديدة (72 حالة) سجلت في مكة المكرمة تليها العاصمة الرياض (34 حالة).

كما سجلت أربع إصابة في كل من الدمام والقطيف وثلاث حالات في كل من الأحساء والخبر، وحالة واحدة في كل من الظهران والقصيم.

ويعد ذلك أكبر ارتفاع يومي في عدد المصابين منذ بدء انتشار الفيروس الجديد في المملكة.