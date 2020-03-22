إصابة ابنة فنانة كويتية شهيرة بـ"كورونا"

22 مارس 2020 - 04:26 م

فُجعت فنانة كويتية شهيرة، بإصابة ابنتها بفيروس كورونا المستجد، معلنة ذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الفنانة الكويتية الشهيرة غدير السبتي، صورة لابنتها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، موجهة لها رسالة مؤثرة، قائلة :"فديت قلبك انتي قوية وأدري راح تقاومين الفيروس وترجعين بالسلامة حق حضني أحبك يا دنيتي كلها".

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أمس السبت، عن تسجيل إصابة 17 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصبح العدد الإجمالي للمصابين داخل الكويت 176.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد اعلن شفاء خمس حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 27 حالة.

وأعلنت الكويت حظر التجوال في البلاد من الساعة الخامسة مساءًا وحتى الرابعة فجرًا، للحد من انتشار فيروس كورونا.