"فيديو غير أخلاقي" يهدد بحبس عمر كمال

22 مارس 2020 - 04:40 م

يواجه مطرب المهرجانات الشهير عمر كمال، صاحب أغنية "بنت الجيران" الحبس، بعد تقديم بلاغات للنائب العام بسبب فيديو اعتبره كثيرين "غير أخلاقي"، بعد ظهوره رفقة المطرب الشعبي رضا البحراوي وشخص آخر، يتحدثون عن فيروس كورونا، بشكل ساخر.

وتقدم المحامي أيمن محفوظ، ببلاغ للنائب العام ضد عمر كمال ورضا البحراوي، بعد تداول مقطع مصور لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يسخرون فيه من الإجراءات الوقائية من الفيروس التاجي.

ويظهر هؤلاء المطربين في المقطع المصور وهم يحرضون المواطنين على عدم اتباع تعليمات الوقاية من العدوى.

وجاء في البلاغ أن "مقطع الفيديو ينبئ بأن مطربي المهرجانات عمر كمال ورضا البحراوي، مستعدين لفعل أي شيء بغرض الشهرة، حتى إن كان الثمن جثث أبناء وطنهم".

وأضاف المحامي في بلاغه للنائب العام ، أن "الأخطر هو استهدافهم لفئة الشباب الأكثر تأثرا بهم"، مشيرا إلى أن الدولة "تنفق الملايين للتوعية من خطر فيروس كورونا، ويأتي البعض لهدم كل هذا من أجل الشهرة".

وطالب المحامي بسرعة التحقيق في البلاغ واتخاذ اللازم قانونا، وضبط وإحضار المشكو في حقهم وتفعيل مواد الاتهام.