» إعلامي شهير: "لعن الله الديمقراطية.. ضد مصلحة المواطنين"

22 مارس 2020 - 07:41 م

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، ما يتم أثارته عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات حول فيروس كورونا، معقبًا: "مش كل مريض نفسي يطلع في بث ينشر شائعات لإثارة البلبلة".

وناشد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، وزير الإعلام ومباحث الانترنت، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومجلس النواب بتفعيل القوانين المانعة والمقيدة للفوضى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد، على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يعبث بعقول المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معقبًا: "لعن الله الديمقراطية إذا كانت ضد مصلحة المواطنين، آن لفوضى مواقع التواصل أن تتوقف"، منوهًا بأن هناك تداول لرسالة صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يدعى انتماءه وتكليفه من منظمة الصحة العالمية، بمتابعة الإجراءات والأوبئة في مصر، بينما منظمة الصحة العالمية-مصر، أفادت بأن صاحب الرسالة الصوتية غير تابع للمنظمة، وأنها لم تُكلف أي أشخاص بتسجيل رسائل صوتية، وتشدد على أن المنظمة تُصدر كافة بياناتها عبر المنصات الرسمية لها، سواء من خلال موقعها الإلكتروني www.who.int/ar ، أو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك facebook.com/WHOEgypt ، وتويتر twitter.com/whoegypt ، أو من خلال تطبيق الواتس آب على رقم 0041798931892.

وأذاع فيديو لدكتور يٌدعى مصطفى الشربيني، يروج خلاله لدواء يستخدم لعلاج الملاريا في علاج فيروس كورونا، مطالبًا بتطبيق قانون الطوارئ على هذا الرجل، معقبًا: "دي فوضى، هو هيخاف على الناس أكتر من وزارة الصحة".