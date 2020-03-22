"كورونا" يحصد أرواح المئات في ساعات بإيطاليا

22 مارس 2020 - 07:47 م

أعلنت السلطات الإيطالية، في بيان مساء اليوم الأحد، تسجيل 651 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ تفشي الفيروس إلى 5476.

وسجل إقليم لومباردي الإيطالي 360 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات فيه إلى أكثر من 3450 حالة.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ليل السبت وقف "كلّ الأنشطة الإنتاجيّة" التي لا تُعتبر ضروريّة بالنسبة إلى تأمين السلع الأساسيّة للسكّان.

وقال إنّ الحكومة قرّرت "إغلاق كلّ الأنشطة الإنتاجيّة" التي لا تُعتبر "ضروريّة ومهمّة وحيويّة"، في خطوة إضافيّة تأتي في إطار التدابير المتّخذة في محاولة للقضاء على فيروس كورونا المستجدّ.

وأضاف أن الصيدليات ومحال السوبر ماركت ومخازن المواد الغذائية والخدمات البريدية والمالية والتأمين والنقل ستُواصل عملها. وقال "نحن نُبطئ المحرّك الإنتاجيّ للبلاد، لكنّنا لا نوقِفه"، واصفًا هذه الخطوة بأنّها "ليست سهلة". وتابع كونتي "لا يمكننا إخفاء الحقيقة الموجودة أمامنا كل يوم. إنّها أخطر أزمة تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية".

وتخطى عدد الإصابات بالفيروس حول العالم 300 ألف إصابة، فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس إلى نحو 13 ألف حالة وفاة. يأتي ذلك فيما وصل عدد حالات الشفاء إلى نحو 95 ألفا.