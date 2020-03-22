فيديو..فنانة شهيرة عارية تمامًا في البانيو:"شكرًا كورونا"

22 مارس 2020 - 07:59 م

أثارت فنانة شهيرة حالة من الصدمة، لدى متابعيها بعد نشر فيديو لها عارية تمامًا داخل حوض الاستحمام "البانيو"، وتتحدث عن فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه جعل الجميع متساوين.

وفي التفاصيل فقد نشرت نجمة الغناء الأميركية الشهيرة ?"مادونا"، الفيديو عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، ?وقد ظهرت عارية تماماً في حوض الاستحمام الخاص بها وقد غطت ماءه بتلات ورود حمراء وأردات من خلاله توجيه رسالة إلى متابعيها في العالم أجمع حول فيروس كورونا.

واعتبرت مادونا أن هذا الفيروس هو بمثابة المُعادِل العظيم معتبرة أنه جعل الناس كلها متساوين.

وتحدثت مادونا بشكل مكثف عن الوباء المستمر في الانتشار خلال تشغيلها الموسيقى في الخلفية ، فقالت مادونا: " هذا هو الشيء بشأن COVID-19 . لا يهمك كم أنت ثري ، كم أنت مشهور ، كم أنت مضحك. كم أنت ذكي ، أين تعيش ، كم عمرك ، ما هي القصص الرائعة التي يمكنك سردها. إنه المعادل الرائع وما هو رهيب بخصوصه هو الرائع أيضاً حوله، "الشيء الفظيع في الأمر هو أنه جعلنا جميعًا متساوين في نواح كثيرة والرائع في ذلك ، هو أنه جعلنا جميعًا متساوين في نواح كثيرة".

أضافت :"وكما كنت أقول في نهاية الطبيعة البشرية كل ليلة ، إذا كانت السفينة تغرق ، فنحن جميعًا نغرق معًا. ورفعت مادونا خصلات شعرها الأشقر إلى الوراء بينما شاركت أيضًا متابعيها بلقطة مثيرة هي تحدق في الكاميرا ، مع وردتين كبيرتين تغطيان صدرها. وعلقت عليها ع: "لا تمييز - Covid-19 ! الحجر الصحي احموا أنفسكم.