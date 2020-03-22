وضع ميركل فى الحجر الصحى بسبب "كورونا"

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ميركل

كورونا

الحجر الصحي

أفادت وسائل إعلام أوروبية، اليوم الأحد، بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دخلت في حجر صحي بعد مخالطتها طبيبا مصابا بفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، أعلنت المستشارة الألمانية أن التجمعات في الأماكن العامة التي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين، ستمنع في ألمانيا لمدة أسبوعين على الأقل في محاولة للحد من انتشار كورونا المستجد.

وأضافت في مؤتمر صحافي أنه يتوجب احترام مسافة 1.5 متر على الأقل في الأماكن العامة، موضحة أن المطاعم وصالونات الشعر ستغلق أبوابها.


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