وضع ميركل فى الحجر الصحى بسبب "كورونا"

وفي وقت سابق، أعلنت المستشارة الألمانية أن التجمعات في الأماكن العامة التي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين، ستمنع في ألمانيا لمدة أسبوعين على الأقل في محاولة للحد من انتشار كورونا المستجد.

وأضافت في مؤتمر صحافي أنه يتوجب احترام مسافة 1.5 متر على الأقل في الأماكن العامة، موضحة أن المطاعم وصالونات الشعر ستغلق أبوابها.