أمير الكويت في رسالة لشعبه: استعدوا لكل الاحتمالات

22 مارس 2020 - 08:15 م

طالب أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مواطنيه اليوم الأحد، بتوقع كل الاحتمالات بشأن فيروس كورونا المستجد.

وقال إن بلده يخوض "معركة فاصلة ضد عدو شرس"، وهو فيروس كورونا، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالإجراءات المعلنة للحيلولة دون تفشيه على نطاق أوسع.

وذكر أمير الكويت، في كلمة متلفزة موجهة إلى المواطنين والمقيمين، إنه مع تفشى الفيروس "نواجه أزمة صحية عالمية تستوجب الاستعداد لكافة الاحتمالات، وتتطلب استجابة عامة ووعيًا"، وفق الوكالة الكويتية الرسمية للأنباء (كونا).

وسجلت الكويت، حتى مساء الأحد، 188 حالة إصابة بالفيروس.

وتوجه إلى المواطنين والمقيمين بقوله: "نخوض معركة فاصلة ضد عدو شرس، وهي معركة الجميع، تستوجب الالتزام الجاد بتعليمات السلطات، وتجنب التجمعات وأسباب العدوى".

وأضاف أن "كورونا فرض أولوياته على كافة اهتمامات دولة الكويت للتوصل إلى أفضل السبل للتعامل مع هذا الوباء الخطير".

وشدد على "ضرورة الحرص على الشفافية الكاملة في التعامل مع هذا الوباء، وعدم الالتفات لأي مجاملات داخلية أو خارجية".

وتابع: "أتفهم أسباب القلق ودواعيه، وأقول لأبناء الكويت أننا تجاوزنا سابقًا العديد من الأزمات".

وحتى مساء الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 332 ألف شخص في العالم، توفى منهم أكثر من 14 ألفًا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى ما يزيد عن 97 ألفًا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.