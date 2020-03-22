  • الأحد 22 مارس 2020
  • بتوقيت مصر09:02 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

إغلاق مستشفى "الشروق" بعد إصابة طبيب بـ"كورونا"

أمير الكويت

أمير الكويت في رسالة لشعبه: استعدوا لكل الاحتمالات

محظورات العلاقة الحميمة خلال انتشار وباء كورونا

محظورات العلاقة الحميمة خلال انتشار وباء كورونا

ميركل

وضع ميركل فى الحجر الصحى بسبب "كورونا"

كورونا في ايطاليا

"كورونا" يحصد أرواح المئات في ساعات بإيطاليا

الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

«المهدي المنتظر» يظهر في مدينة مصرية

بالفيديو.. «المهدي المنتظر» يظهر في مدينة مصرية

«كورونا» ينتقل من نجم شهير إلى زوجته

كورونا.. 360 وفاة جديدة في إقليم إيطالي واحد

منظمة الصحة العالمية،

صدمة..الصحة العالمية: علاج "كورونا" لن يتوفر قبل هذا الموعد

بنك الرياض

البنوك السعودية تزف بشرى سارة للمواطنين

إغلاق مستشفى "الشروق" بعد إصابة طبيب بـ"كورونا"

آخر الأخبار

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

نحو 500 إصابة بـ"كورونا" فى قطر

#

إصابة ابنة فنانة كويتية شهيرة بـ"كورونا"

#

إصابة نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي بـ«كورونا»

#

بعد الظهور معه.. إصابة زوجة فنان شهير بفيروس كورونا

وزيرة الصحة

اغلاق

الهرم

الشروق

كورونا

أعلنت إدارة مستشفى الشروق بالهرم على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إغلاق المستشفى بشكل مؤقت بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، كإجراء احترازي وتعقيمها بشكل كامل حفاظا على أرواح المواطنين والطاقم الطبي، وذلك بعدما تبين إصابة طبيب بالعناية المركزة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أول وفاة بسبب فيروس كورونا في أفغانستان
» نحو 500 إصابة بـ"كورونا" فى قطر
» إعلامي شهير: "لعن الله الديمقراطية.. ضد مصلحة المواطنين"
» بشرى سارة لأصحاب المعاشات
» تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد
» الاصلاح الاقتصادي حمى مصر من السقوط
» ألمانيا تحظر التجمعات لأكثر من شخصين
» كيف فسر "الجندي" دعاء "السيسي" عن أزمة "كورونا"؟
» كورونا.. 360 وفاة جديدة في إقليم إيطالي واحد
» النائب العام يوجه بإجراءات جديدة لمواجهة "كورونا"
» نيويورك تسجل نحو 5 آلاف إصابة بكورونا في يوم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:36 ص

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة