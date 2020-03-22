علماء يحسمون الجدل.. هل الحرارة تقضي على كورونا؟

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علماء

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توصلت دراسة صينية إلى أن انتشار فيروس كورونا المستجد يمكن أن يضعف في المناخات الدافئة والرطبة.

وأشارت الدراسة التي أعدها باحثون من جامعة بيهانغ وجامعة وتسينغهوا ونشرتها مجلة "إس إس آر إن" العلمية، إلى أن نتائجها تظهر أن نشاط انتشار الفيروس في 100 مدينة صينية كان يختلف بحسب درجات الحرارة والرطوبة فيها.

وأوضحت الأرقام أن الارتفاع في درجات الحرارة بمقدار درجة واحدة مع زيادة الرطوبة قللت أعداد المصابين بالفيروس، وفق ما نشر تقرير لصحيفة "فلوريدا توداي".

وتتوافق نتائج الدراسة مع أبحاث أخرى تظهر أن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة تقلل من فرصة انتشار الإنفلونزا بشكل عام.

ويتنبأ الباحثون القائمون على هذه الدراسة بأن قدوم فصل الصيف وموسم الأمطار في العديد من المناطق سيؤدي إلى تثبيط نشاط انتشار الفيروس.


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