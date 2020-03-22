عاجل.. القوات المسلحة تنعى لواء توفي بسبب "كورونا"

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القوات المسلحة

خالد شلتوت

نعت القوات المسلحة قبل قليل، "بمزيد من الحزن والأسى ابن من أبناءها اللواء أركان حرب خالد شلتوت الذي وافته المنية، اليوم الأحد، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، خلال اشتراكه في أعمال مكافحة الفيروس بالبلاد"، بحسب قناة "إكسترا نيوز".

كذلك نعى الإعلامي أحمد موسى، قبل قليل اللواء الراحل.

وقال عبر برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "رحم الله ابن مصر الراحل، لسة بنتكلم النهاردة.. الرئيس بيتكلم عن دور الجيش في مكافحة البمرض.. أحد أبطال القوات المسلحة بيموت النهاردة وهو بيشتغل.. بنتكلم على جيشنا العظيم فى كل حتة وموجود في كل لحظة سواء في أزمة أولا.. أهو أحد القيادات بيموت".

وأضاف: "حتى لو كان جندي.. بنتكلم عن قيادة كبيرة.. بيواجه ضمن فرق المواجهة.. طبعا الببلد بتدفع تمن.. عندنا النهاردة عدد.. عندنا 11 حالة النهاردة.. رحم الله البطل اللواء أركان حرب خالد شلتوت.. ضريبة ضريبة ضريبة".

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