ليفربول يقرر الاستغناء عن محمد صلاح

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محمد فضل- متابعات

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بيع

محمد صلاح

ليفربول

استغناء

قرر نادي ليفربول الإنجليزي، الاستغناء عن النجم محمد صلاح، بعد قرار الموافقة على بيعه.

وأكدت شبكة دياريو جول الإسبانية أن النادي الإنجليزي رحب بفكرة رحيل الفرعون المصري عن الفريق في الصيف القادم.

و أوضحت الشبكة أن يورجن كلوب المدير الفني لكتيبة الريدز بدأ يستعد للتعاقد مع بديل صلاح من أجل الموسم المقبل والعيون متجهة صوب الإنجليزي جادون سانشو من فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

و سيساعد وصول سانشو لليفربول على خروج صلاح من عباءة الريدز ما يجعل المصري على أعتاب الذهاب لريال مدريد لترميم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

ولم يستطع عشاق نادي ليفربول الإنجليزي، أن يلمسوا فرحة النصر والظفر ببطولة البريميرليج الغائبة منذ 30 عامًا منذ التتويج الأخير عام 1990، بعد إيقاف نسخة العام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.


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