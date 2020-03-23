فجر السعيد تفجر مفاجأة عن كورونا بمصر وتطالب صفاء الهاشم بالاعتذار

23 مارس 2020 - 06:15 ص

طالبت الإعلامية فجر السعيد ، النائبة صفاء الهاشم والنائب محمد المطير بالاعتذار الشعب المصري بعد عدم تسجيل إصابات تخصه في الكويت .



وسلطت "فجر السعيد" الضوء على خبر نشرته قناة الرأي الكويتية ، تقول فيه إنه تم تسجيل إصابة 25 شخصا من جنسيات مختلفة ـ.



وأضافت القناة: المصريون براءة من الشائعات .

