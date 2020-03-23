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فنان شهير: ندمان إني مكنتش بصلي في المسجد .. يارب نرجع نعمر بيوتك

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الفنان محمد أنور
الفنان محمد أنور
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أحمد عادل شعبان

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محمد انور

الصلاة في المنزل

كشف الفنان محمد أنور عن شعوره بالندم بعد قرار وزارة الأوقاف بوقف الصلاة في المساجد لفترة لمنع انتشار فايروس كورونا.

ونشر الفنان محمد أنور مقطعا فيديو لمؤذن يقول "صلوا في رحالكم" .. وعلق قائلا: مع إني عارف إن اللي حصل ده لازم عشان سلامتنا بس الفيديو ده وجع قلبي جدا وزعلني من نفسي جدا لأني للأسف والمساجد مفتوحة ماكنتش بصلي فيها جماعة.

وأضاف: اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وتب علينا وسامحنا ونرجع نعمر بيوتك تاني يارب قريب.

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