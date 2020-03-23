عالم فيروسات بلجيكي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن انحسار كورونا

23 مارس 2020 - 07:26 ص

أكد عالم الفيروسات البلجيكي مارك فان راست أن الأبحاث كلها تؤكد إمكانية انحسار فيروس كورونا في ظل ارتفاع درجات الحرارة.



وقال "راست" في تقرير من بروكسل : الحرارة المرتفعة لا تعالج الفيروس لدى المصابون .. الفكرة أنها تقضي عليه من على الأسطح التي يلتصق بها.



وتابع: درجات الحرارة ما بين 25- 30 درجة تقضي على الفيروس تماما .. ولذلك لو التزم المصريون بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها حكومتهم فمن المتوقع أن ينتهي الفيروس في غضون 4 أسابيع .. وكذا سيتكرر الأمر في الدول العربية التي تتمتع بدرجات حرارة مرتفعة.



واستدرك: لا قيمة لارتفاع الحرارة لو تحول الفيروس لوباء .. لكن يمكن انحساره في حالة التزم المصريون وقللوا من الإصابات.



