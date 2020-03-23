» الكابتن التاريخي للأهلي يهاجم الإدارة بسبب ما فعلته مع حسام عاشور

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حسام عاشور
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حسام عاشور

أكد شادي محمد - الكابتن التاريخي للأهلي - أن الإدارة أخطأت في طريقة تعاملها مع النجم حسام عاشور .

وقال شادي محمد في مداخلة مع برنامج "البريمو" الذي يقدمه الإعلامي محمد فاروق: كابتن الفريق مثل حسام عاشور كان يجب أن يتم تبليغه من بداية الموسم أنه الأخير له حتى لا يشعر بهذه المرارة .. لكني أشعر أنه مصدوم ولم يكن يتوقع الأمر.. ليس عيبا أن يخبروه منذ أشهر.

وأضاف: حسام عاشور لاعب كبير ويجب أن يخرج من الباب الكبير وأقترح أن ينهي مسيرته مع الأهلي.

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