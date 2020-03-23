» الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

23 مارس 2020 - 08:57 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 23 مارس ارتفاعا طفيفا حيث سجل 15.67 جنيه مرتفعا عن التعاملات الصباحية أمس والتي كانت 16.65 جنيه.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.

كما سجل في بنك الإسكندرية 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه، كما سجل في بنك الاستثمار العربي 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه.