روسيا تنقذ إيطاليا بإرسال 9 طائرات عسكرية وكوادر طبية للمساعدة

23 مارس 2020 - 09:46 ص

وصلت آخر طائرتين عسكريتين من روسيا إلي إيطاليا صباح اليوم، مع أطباء عسكريين روس ومعدات لتقديم المساعدة في مكافحة فيروس كورونا ليصل إجمالي الطائرات إلي 9 للمساعدة في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في البيان الذي نشرته"سبوتنيك" أن الفرقة الطبية الثامنة وطائرة النقل العسكري من طراز il-76 التابعة لقوات الفضاء الروسية مع مجموعة من المختصين العسكريين ومعدات خاصة في مجال التعقيم إلي القاعدة الجوية الإيطالية ،براكتيك دي ماري" الواقعة إلي 30 كيلو متر جنوب غرب روما.

و أضاف البيان أنه تم تجهيز 100 متخصص في مجال مكافحة الفيروسات بينهم خبراء بارزون في مجال علم الفيروسات من وزارة الدفاع الروسية للسفر إلي إيطاليا لتقديم المساعدة.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين أعلن في وقت سابق عن عزم بلاده إرسال مختصين ومعدات طبية لإيطاليا لمواجهة تفشي الفيروس.