اللي مش هيقعد في بيته بمزاجه هيقعد غصب عنه

23 مارس 2020 - 09:56 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه يجب على الدولة المصرية أن تتدخل لتنظيم جلوس المواطنين في منازلهم، معقبًا: "لا أظن أن الناس في مصر ستجلس في بيوتها طواعية، مفيش حد في العالم قعد في بيته طواعية".



وأضاف"أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن كثيرًا من قادة الدول اكتشفوا أنه لا سبيل لمواجهة فيروس كورونا إلا بإجبار المواطنين على الجلوس في منازلهم بالقانون، معقبًا: "الوعي مبيترباش في يوم وليلة، واللي مش هيقعد في بيته بمزاجه هيقعد غصب عنه".



وتابع: "دول عربية تعدادها أقل مننا بكتير اتخذت إجراءات لتقييد حركة المواطنين"، منوهًا بأن الفيديوهات التي يقوم بها الفنانين لدعوة المصريين للجلوس في منازلهم لن تأتي بنتيجة.

